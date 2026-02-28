Россиянин из Бахрейна рассказал об ударе дрона по дому: Люди в панике выбегали из квартир

В столице Бахрейна продолжается пожар в многоэтажном жилом доме, в который попал иранский беспилотник. Как сообщает телеграм-канал SHOT, сколки разлетелись на десятки метров вокруг, предварительно известно о нескольких пострадавших.

Фото © Telegram /SHOT

Очевидец Илья, который в момент удара находился на восьмом этаже, рассказал, что перед прилётом был слышен звук, напоминающий работу газонокосилки. После взрыва затряслись стены, повылетали стёкла и оконные рамы, люди в панике начали выбегать из квартир. Всех жильцов оперативно эвакуировали в соседнее здание. На месте работают спасатели и медики.

Напомним, в Манаме, столице Бахрейна, несколько жилых высоток были повреждены в результате ударов. В местном МВД подтвердили, что спасатели и бригады гражданской обороны работают на месте, ликвидируют пожары и помогают пострадавшим.