В Кувейте 12 человек ранены после иранских ударов

В Кувейте 12 человек получили ранения в результате иранских ударов. Об этом сообщает агентство KUNA со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Удар по аэропорту в Кувейте.

«Двенадцать человек доставлены в больницы в разных районах страны в результате событий, которые развиваются в регионе», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось об ударе по аэропорту в Кувейте и по авиабазе Али-Ас-Салем.

Напомним, что Израиль при поддержке США начал широкомасштабную военную операцию против Ирана под кодовым названием «Рык льва». Удары пришлись по военным объектам в Тегеране и других иранских городах. В ответ на это Израиль ввёл чрезвычайное положение и объявил мобилизацию резервистов. Иран не оставил действия без ответа, нанеся удары по территории Израиля и американским базам в трёх странах Персидского залива. Под обстрел попали база Пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и авиабаза Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах.