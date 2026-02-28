Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 17:41

В Кувейте 12 человек ранены после иранских ударов

Обложка © ТАСС / AP / Martin Cleaver

Обложка © ТАСС / AP / Martin Cleaver

В Кувейте 12 человек получили ранения в результате иранских ударов. Об этом сообщает агентство KUNA со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Удар по аэропорту в Кувейте. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ athifabulhassan

«Двенадцать человек доставлены в больницы в разных районах страны в результате событий, которые развиваются в регионе», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось об ударе по аэропорту в Кувейте и по авиабазе Али-Ас-Салем.

Пезешкиан назвал варварским удар по школе в Иране, при котором погибли десятки детей
Пезешкиан назвал варварским удар по школе в Иране, при котором погибли десятки детей

Напомним, что Израиль при поддержке США начал широкомасштабную военную операцию против Ирана под кодовым названием «Рык льва». Удары пришлись по военным объектам в Тегеране и других иранских городах. В ответ на это Израиль ввёл чрезвычайное положение и объявил мобилизацию резервистов. Иран не оставил действия без ответа, нанеся удары по территории Израиля и американским базам в трёх странах Персидского залива. Под обстрел попали база Пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и авиабаза Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Израиль
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Кувейт
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar