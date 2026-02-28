Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 18:30

Al Khalidiah Tourism: В ОАЭ может находиться до 100 тысяч российских туристов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andreeva Viktoriia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andreeva Viktoriia

В Объединённых Арабских Эмиратах на фоне закрытого воздушного пространства могут оставаться до 100 тысяч российских туристов. Такую оценку в беседе с РИА «Новости» озвучил глава туроператора Al Khalidiah Tourism Сирак Мурадян.

По его словам, ситуация в стране остаётся стабильной, однако из-за приостановки авиасообщения многие путешественники не могут вылететь домой. Только у его компании в Эмиратах сейчас находится около 5 тысяч клиентов из России. Часть туристов самостоятельно продлевают своё пребывание, а тем, у кого нет такой возможности, компания оплатит проживание.

Мурадян добавил, что на данный момент в аэропортах ОАЭ остаются 3–4 тысячи россиян, но это число постепенно снижается — авиакомпании и другие туроператоры помогают своим пассажирам. Он также сообщил, что уже договорился с отельерами о продлении размещения для туристов минимум на сутки. Отметим, что прежде, по информации АТОР, число достигало 50 тысяч.

В аэропорту Дубая случился коллапс, тысячи туристов застряли в очередях
В аэропорту Дубая случился коллапс, тысячи туристов застряли в очередях

Ранее Генеральное консульство России в Дубае сообщило, что у ведомства нет сведений о пострадавших или погибших россиянах в результате ракетных ударов Ирана. В дипломатическом представительстве отметили, что информация о жертвах среди граждан РФ не поступала.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Россия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar