Al Khalidiah Tourism: В ОАЭ может находиться до 100 тысяч российских туристов

В Объединённых Арабских Эмиратах на фоне закрытого воздушного пространства могут оставаться до 100 тысяч российских туристов. Такую оценку в беседе с РИА «Новости» озвучил глава туроператора Al Khalidiah Tourism Сирак Мурадян.

По его словам, ситуация в стране остаётся стабильной, однако из-за приостановки авиасообщения многие путешественники не могут вылететь домой. Только у его компании в Эмиратах сейчас находится около 5 тысяч клиентов из России. Часть туристов самостоятельно продлевают своё пребывание, а тем, у кого нет такой возможности, компания оплатит проживание.

Мурадян добавил, что на данный момент в аэропортах ОАЭ остаются 3–4 тысячи россиян, но это число постепенно снижается — авиакомпании и другие туроператоры помогают своим пассажирам. Он также сообщил, что уже договорился с отельерами о продлении размещения для туристов минимум на сутки. Отметим, что прежде, по информации АТОР, число достигало 50 тысяч.

Ранее Генеральное консульство России в Дубае сообщило, что у ведомства нет сведений о пострадавших или погибших россиянах в результате ракетных ударов Ирана. В дипломатическом представительстве отметили, что информация о жертвах среди граждан РФ не поступала.