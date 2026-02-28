Владимир Путин
28 февраля, 16:53

Генконсульство в Дубае не получало сведений о пострадавших туристах из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /tjancy

Генеральное консульство России в Дубае заявило, что на данный момент не располагает данными о пострадавших или погибших россиянах в результате ракетных обстрелов Ирана. В дипмиссии в беседе с ТАСС подчеркнули, что информация о жертвах и раненых среди граждан РФ не поступала.

Ракеты и взрывы над Дубаем. Видео © Роман Имполитов

Что касается возможной эвакуации российских туристов в случае дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке, в консульстве пояснили, что подобные решения находятся в компетенции уполномоченных федеральных органов России. Пока никаких распоряжений на этот счёт не поступало.

Посольство РФ в Египте выступило с призывом к россиянам на фоне ответного удара Ирана
Ране сообщалось, что в Дубае одна из иранских ракет, запущенных в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4», попала в пятизвёздочный отель Fairmont The Palm. По словам туристов, обломки ракеты пробили крышу веранды у входа в гостиницу, после чего в здании вспыхнул сильный пожар. Густой чёрный дым поднялся на сотни метров — его видно из разных районов города.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
