Мощный пожар охватил пятизвёздочный отель Fairmont The Palm в Дубае

Одна из иранских ракет, выпущенных в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4», поразила пятизвёздочный отель Fairmont The Palm в Дубае. Об этом сообщают очевидцы и региональные СМИ на фоне массированного ракетного удара Ирана по объектам США и Израиля в Персидском заливе

Иранская ракета попала в пятизвёздочный отель Fairmont The Palm в Дубае. Видео © Telegram / SHOT

По словам туристов, обломки ракеты пробили крышу веранды возле входа в отель. В здании начался сильный пожар. Столб чёрного дыма поднялся на сотни метров, его видно из разных районов города. По состоянию на данный момент возгорание полностью не потушено, запах гари ощущается за сотни метров от места происшествия.

Всего за последние полчаса в Дубае прогремело около 15 взрывов. Ранее сообщалось о пяти взрывах за 10 минут.