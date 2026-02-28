Владимир Путин
28 февраля, 14:58
7157

В Дубае прогремел взрыв в отеле с российскими туристами

В Дубае произошёл инцидент в отеле Five, расположенном на острове Пальм Джумейра, где отдыхают российские туристы. По данным SHOT, зафиксировано попадание в здание гостиницы.

Последствия взрыва с российскими туристами в Дубае. Видео © SHOT

Незадолго до происшествия постояльцы публиковали кадры спокойной обстановки на курорте. Очевидцы сообщают, что паники среди гостей нет, данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее Иран в ответ на удары по своей территории атаковал базы США на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Осколок иранской ракеты упал возле дубайского отеля во время отдыха россиян
На фоне ответных ударов Ирана в Дубае началась массовая эвакуация туристов с пляжных зон. Местные жители слышали взрывы в разных районах города, в том числе в Бизнес-Бэй, Дубай Марине иа ностров Пальма Джумейра. Также сообщалось, что иранскую ракету сбили силы ПВО прямо над самым высоким в мире колесом обозрения «Око Дубая».

Обложка © SHOT

Никита Никонов
