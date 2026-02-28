Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 13:37

Ракету Ирана сбили над самым высоким в мире колесом обозрения «Око Дубая»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Neiezhmakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Neiezhmakov

Иранскую ракету сбили над самым высоким в мире колесом обозрения «Око Дубая». Объект расположен на искусственном острове Bluewater рядом с районом Дубай Марина. Кадрами делится телеграм-канал Mash.

Ракету Ирана сбили над колесом обозрения «Око Дубая», пострадавших нет. Видео © Telegram / Mash

Колесо имеет высоту 250 метров и совершает полный оборот за 38 минут. В него одновременно могут помещаться до 1750 пассажиров.

Оба аэропорта Дубая приостановили работу на фоне ударов Ирана
Оба аэропорта Дубая приостановили работу на фоне ударов Ирана

Ранее на фоне ответных ударов Ирана с пляжей Дубая эвакуировали туристов. В городе прогремели взрывы, громкие звуки слышали жители Бизнес-Бэй и острова Пальма Джумейра. Также сообщалось о взрывах в районе Дубай Марины.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ОАЭ
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar