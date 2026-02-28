Ракету Ирана сбили над самым высоким в мире колесом обозрения «Око Дубая»

Иранскую ракету сбили над самым высоким в мире колесом обозрения «Око Дубая». Объект расположен на искусственном острове Bluewater рядом с районом Дубай Марина. Кадрами делится телеграм-канал Mash.

Ракету Ирана сбили над колесом обозрения «Око Дубая», пострадавших нет. Видео © Telegram / Mash

Колесо имеет высоту 250 метров и совершает полный оборот за 38 минут. В него одновременно могут помещаться до 1750 пассажиров.