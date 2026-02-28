В Дубае гремят взрывы, идёт эвакуация из Бурдж-Халифы

В Дубае прогремели взрывы, громкие звуки слышали жители районов Бизнес-Бэй, острова Пальма Джумейра и других частей эмирата, сообщает SHOT.

Идёт эвакуация из самого высокого здания мира Бурдж-Халифа. Reuters также сообщает о взрывах в районе Дубай Марины.

Напомним, утром eтром 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США атаковал военные объекты в Тегеране, Исфахане и других регионах Ирана и приготовился к ответному удару. Нынешняя эскалация стала результатом провалившихся ядерных переговоров в Женеве 26 февраля и крупнейшей с 2003 года переброски американских войск на Ближний Восток. Ситуация усугубляется внутренним кризисом в Иране, где в декабре 2025 года начались антиправительственные протесты на фоне обвала национальной валюты и роста цен.

Иран в ответ на действия Израиля и США нанёс удары по еврейскому государству, а также по американским базам в странах Ближнего Востока. Взрывы прогремели в Бахрейне, Катаре, ОАЭ. Также сообщалось, что йеменские хуситы поддержали Иран и атаковали Израиль.