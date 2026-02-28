В Дубае туристов эвакуируют с пляжей после удара Ирана
Обложка © X/ Matthew Vlietstra
В Дубае туристов эвакуируют с городских пляжей после ракетного удара Ирана по ОАЭ. Об этом сообщили отдыхающие телеграм-каналу SHOT. По их словам, местные власти попросили выйти из воды и покинуть зоны отдыха, чтобы пройти в безопасные места. Такие меры приняли на ряде участков побережья.
Очевидцы уточняют, что ограничения действовали не везде. В некоторых районах люди продолжали купаться и загорать. Собеседники отмечают, что в большей части города обстановка остается спокойной. Многие продолжают отпуск и не планируют его прерывать, несмотря на сообщения о взрывах.
Ранее Life.ru писал, что в Дубае прогремели взрывы, громкие звуки слышали жители районов Бизнес-Бэй, острова Пальма Джумейра и других частей эмирата. Аэропорт Дубая временно приостановил рейсы.
