Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 12:28
3488

В Дубае туристов эвакуируют с пляжей после удара Ирана

Обложка © X/ Matthew Vlietstra

Обложка © X/ Matthew Vlietstra

В Дубае туристов эвакуируют с городских пляжей после ракетного удара Ирана по ОАЭ. Об этом сообщили отдыхающие телеграм-каналу SHOT. По их словам, местные власти попросили выйти из воды и покинуть зоны отдыха, чтобы пройти в безопасные места. Такие меры приняли на ряде участков побережья.

Очевидцы уточняют, что ограничения действовали не везде. В некоторых районах люди продолжали купаться и загорать. Собеседники отмечают, что в большей части города обстановка остается спокойной. Многие продолжают отпуск и не планируют его прерывать, несмотря на сообщения о взрывах.

«Победа» предупредила о переносе рейсов Москва — Дубай
«Победа» предупредила о переносе рейсов Москва — Дубай

Ранее Life.ru писал, что в Дубае прогремели взрывы, громкие звуки слышали жители районов Бизнес-Бэй, острова Пальма Джумейра и других частей эмирата. Аэропорт Дубая временно приостановил рейсы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ОАЭ
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar