Оба аэропорта Дубая приостановили работу на фоне ударов Ирана

Работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Аль-Мактум (DWC), который также находится в пригороде мегаполиса, приостановлена на неопределённый срок. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора аэродромов Dubai Airports.

«Управление аэропортов Дубая подтверждает, что все рейсы в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту Аль-Мактум (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления. Пассажирам не следует ехать в аэропорт», — говорится в сообщении.