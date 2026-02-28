Оба аэропорта Дубая приостановили работу на фоне ударов Ирана
Обложка © ТАСС / EPA
Работа международного аэропорта Дубая (DXB) и международного аэропорта Аль-Мактум (DWC), который также находится в пригороде мегаполиса, приостановлена на неопределённый срок. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора аэродромов Dubai Airports.
«Управление аэропортов Дубая подтверждает, что все рейсы в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту Аль-Мактум (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления. Пассажирам не следует ехать в аэропорт», — говорится в сообщении.
Ранее на фоне ответных ударов Ирана с пляжей Дубая эвакуировали туристов. В городе прогремели взрывы, громкие звуки слышали жители Бизнес-Бэй и острова Пальма Джумейра. Также известно о взрывах в районе Дубай Марины.
