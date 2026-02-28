Филиппо предрёк катастрофу из-за ударов Израиля и США по Ирану
Обложка © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI
Совместные военные действия Израиля и США против Ирана способны спровоцировать кризис с непредсказуемым финалом. Такую точку зрения высказал Флориан Филиппо, возглавляющий французскую правую партию «Патриоты», на своей странице в соцсети X.
«Эти «превентивные войны» всегда заканчиваются катастрофой в долгосрочной перспективе. К сожалению, мы это хорошо знаем!» — написал он.
Помимо этого, Филиппо обратился к официальному Парижу с призывом задействовать все дипломатические рычаги, чтобы добиться деэскалации и не допустить перерастания ситуации в ещё более тяжёлую.
Как писал Life.ru, 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США атаковал Иран. Удары пришлись по Тегерану, ядерным объектам и штабам КСИР. В ответ Иран запустил баллистические ракеты и дроны по Израилю и базам США, заявив об отмене всех «красных линий». Ближний Восток закрыл воздушное пространство, мировые авиакомпании отменили рейсы. В Израиле введено ЧП, мобилизованы 70 тысяч резервистов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.