Филиппо предрёк катастрофу из-за ударов Израиля и США по Ирану

Совместные военные действия Израиля и США против Ирана способны спровоцировать кризис с непредсказуемым финалом. Такую точку зрения высказал Флориан Филиппо, возглавляющий французскую правую партию «Патриоты», на своей странице в соцсети X.

«Эти «превентивные войны» всегда заканчиваются катастрофой в долгосрочной перспективе. К сожалению, мы это хорошо знаем!» — написал он.

Помимо этого, Филиппо обратился к официальному Парижу с призывом задействовать все дипломатические рычаги, чтобы добиться деэскалации и не допустить перерастания ситуации в ещё более тяжёлую.