Осколок иранской ракеты упал возле дубайского отеля во время отдыха россиян

По словам свидетелей, сначала были слышны глухие взрывы, а затем с неба упал чёрный фрагмент, который приземлился прямо в фонтан. Люди в панике бросились к морю, на ресепшене собралось много постояльцев, дети от страха плакали. Осколок чудом не попал на пляж — расстояние до бассейна составляло всего около десяти метров. В противном случае могли бы быть жертвы.