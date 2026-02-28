Осколок иранской ракеты упал возле дубайского отеля во время отдыха россиян
На территории отеля Atlantis в Дубае упал осколок сбитой иранской ракеты. Обложка © Telegram / Осторожно, новости
В Дубае осколок иранской ракеты, сбитой силами ПВО, упал на территорию отеля Atlantis, где в этот момент отдыхали российские туристы. Данную информацию передали очевидцы Telegram-каналу «Осторожно, новости».
На территории отеля Atlantis в Дубае упал осколок сбитой иранской ракеты. Видео © Telegram / Осторожно, новости
По словам свидетелей, сначала были слышны глухие взрывы, а затем с неба упал чёрный фрагмент, который приземлился прямо в фонтан. Люди в панике бросились к морю, на ресепшене собралось много постояльцев, дети от страха плакали. Осколок чудом не попал на пляж — расстояние до бассейна составляло всего около десяти метров. В противном случае могли бы быть жертвы.
Ранее на фоне ответных ударов Ирана в Дубае началась массовая эвакуация туристов с пляжных зон. В разных районах города, включая Бизнес-Бэй, Дубай Марину и остров Пальма Джумейра, местные жители слышали громкие взрывы. Также стало известно, что иранскую ракету сбили силы ПВО прямо над самым высоким в мире колесом обозрения «Око Дубая». Аттракцион находится на искусственном острове Bluewater неподалёку от Дубай Марины.
