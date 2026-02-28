Посольство РФ в Египте выступило с призывом к россиянам на фоне ответного удара Ирана

В связи с резкой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке Посольство России в Египте выступило с официальным обращением к находящимся в стране соотечественникам. Особое внимание дипломаты уделили гражданам, отдыхающим в районе Шарм-эш-Шейха.

«Призываем граждан России в Египте, особенно тех, кто находится в районе Шарм-эш-Шейха, расстояние от которого до границы Израиля составляет менее 200 км, сохранять спокойствие и проявлять разумную осторожность. Следите за предупреждениями властей Египта о возможных угрозах и выполняйте их распоряжения», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве также проинформировали, что, согласно заявлению Министерства гражданской авиации АРЕ от 28 февраля, воздушное пространство страны остаётся открытым, авиасообщение осуществляется в штатном режиме. В Египет могут перенаправляться рейсы, которые из-за военной напряжённости не могут попасть в аэропорты назначения в других странах.

Дипломаты заверили, что продолжают мониторинг ситуации и будут оперативно публиковать дополнительную информацию на своих ресурсах.

Ранее стало известно, что Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов. Через пролив и прилегающий бассейн Персидского залива осуществляется морской экспорт сырья из шести ключевых стран — Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.