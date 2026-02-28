Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию вокруг Ирана и призвали к прекращению боёв

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани. Об этом сообщает российское дипломатическое ведомство.

Стороны обсудили резкое обострение ситуации вокруг Ирана, вызванное военной операцией США и Израиля и ответными ударами Тегерана. В ходе беседы Лавров и Аль Тани высказались за скорейшее прекращение боевых действий.

«Стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана, высказались за прекращение боевых действий и возвращение к политическому урегулированию проблем между США, Израилем и Ираном», — говорится в сообщении МИД РФ.

Министры подчеркнули необходимость деэскалации и недопустимость дальнейшего разрастания конфликта, который угрожает стабильности всего Ближнего Востока. Россия и Катар подтвердили готовность содействовать возобновлению дипломатического диалога между вовлечёнными сторонами.

Ранее Лавров провёл переговоры с главой МИД Ирана на фоне ударов Израиля и США. Москва призывает немедленно остановить атаки и вернуться к мирному урегулированию. Россия готова помогать в поиске дипломатических решений как на двусторонней основе, так и в рамках Совбеза ООН, опираясь на принципы взаимного уважения.