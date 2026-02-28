Лавров провёл переговоры с главой МИД Ирана на фоне ударов Израиля и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Беседа состоялась 28 февраля по запросу иранской стороны.

Глава иранского МИД проинформировал Москву о мерах по защите страны от агрессии со стороны США и Израиля. По его словам, Вашингтон и Тель-Авив своими действиями фактически сорвали переговоры по ядерной программе Тегерана.

В связи с обострением Иран намерен срочно созвать Совет Безопасности ООН. Аббас Аракчи поделился этими планами с российским коллегой в ходе телефонного разговора.

Сергей Лавров жёстко осудил вооружённое нападение на Исламскую Республику, назвав его неспровоцированным и противоречащим международному праву. Глава российского дипведомства подчеркнул, что такие действия игнорируют последствия для глобальной стабильности.

Москва призывает немедленно остановить атаки и вернуться к мирному урегулированию. Россия готова помогать в поиске дипломатических решений как на двусторонней основе, так и в рамках Совбеза ООН, опираясь на принципы взаимного уважения.

Иранская сторона, в свою очередь, выразила благодарность Российской Федерации за последовательную и твёрдую поддержку в сложившейся ситуации.

Ранее в российском дипведомстве обратили внимание на циничность ситуации: бомбардировки начались под прикрытием мирных переговоров. Более того, они идут вразрез с заверениями Тель-Авив, которая ранее уверял, что якобы не заинтересован в военной конфронтации с Тегераном.