Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) перекрыли Ормузский пролив, запретив проход через него гражданским судам. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление иранских военных, переданное по УКВ-радиосвязи.

Значение этого маршрута сложно переоценить: через пролив и прилегающий бассейн Персидского залива осуществляется морской экспорт сырья из шести ключевых стран — Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В недрах этого региона сосредоточено порядка 48% разведанных мировых запасов нефти и 40% природного газа. Блокировка этого узкого морского коридора, через который проходит около пятой части мирового потребления нефти, грозит коллапсом глобальных цепочек поставок.

Командование КСИР пока никак не комментирует сроки действия ограничений на проход судов через пролив.

Ранее стало известно, что на фоне атаки США и Израиля по Ирану прогремел взрыв в начальной школе для девочек в иранском Минабе. Изначально сообщалось о пяти погибших, но позднее число жертв сильно выросло. Здание разрушено, это заметно на жутком видео из Сети. Генштаб ВС Исламской Республики уже возложил ответственность за трагедию на США, так как именно Вашингтон играет ключевую роль в нынешней эскалации. А министр иностранных дел Исламской Республики рассказал о жертвах трагедии главе МИД РФ Сергею Лаврову. Дипломат подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.