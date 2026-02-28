В Ормузском проливе остановилось судоходство из-за страха перед местью Ирана

Проход судов через Ормузский пролив фактически приостановлен на фоне эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем. Крупнейшие нефтяные и торговые компании мира отдали команду своим танкерам встать на якорь по обе стороны стратегической артерии, опасаясь возможных ударов или блокады.

Мониторинговые системы фиксируют снижение скорости до нуля у десятков судов в районе пролива. Некоторые европейские государства уже рекомендовали танкерам под их флагами воздержаться от транзита до прояснения ситуации. По данным Bloomberg, у входа в пролив скапливаются десятки кораблей, а три крупные судоходные компании экстренно пересматривают маршруты.

Официального заявления Тегерана о перекрытии участка пока не поступало, однако сигналы от иранских властей становятся всё жёстче. Глава комитета по национальной безопасности парламента Ирана Ибрахим Азизи заявил, что страна рассматривает все возможные меры для защиты территории. Кроме того, включая те, что могут быть предприняты в акватории. Он подчеркнул, что любые действия в этих рамках Тегеран считает законными.

Ормузский пролив — это узкий морской коридор, через который ежедневно проходит почти пятая часть всей мировой нефти. В самом тонком месте ширина не превышает 40 километров, что делает его идеальной точкой для перекрытия глобальных поставок энергоресурсов. На фоне нынешнего кризиса цены на чёрное золото уже взлетели на 12%, и рынки замерли в ожидании сигнала из Тегерана. Иранское руководство пока хранит молчание, не подтверждая и не опровергая информацию о блокаде.

Ранее Россия и Китай потребовали срочного созыва Совета Безопасности ООН из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Заседание запланировано на полночь 1 марта по московскому времени (16:00 28 февраля в Нью-Йорке), сообщили в постпредстве РФ при организации. В заявлении российской дипмиссии действия Вашингтона и Тель-Авива названы неспровоцированной вооружённой агрессией.

Напомним, что США и Израиль развернули масштабную военную кампанию против Ирана, атаковав его ключевые города, в том числе столицу Тегеран. В Вашингтоне объявили, что цель операции — предотвратить создание Ираном ядерного оружия и ликвидировать ракетную угрозу, исходящую от республики. В ответ Иран нанёс ответные удары по израильской территории и американским базам в странах Персидского залива. Под обстрел попали объекты Пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и авиабаза Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах.