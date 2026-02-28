CNN: Американские удары по Ирану продлятся несколько суток

США планируют серию ударов по Ирану, которые продлятся несколько дней, а не несколько часов, как предыдущие обстрелы. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на источники.

«В то время как американские удары в июне завершились в течение нескольких часов, источники сообщили CNN, что на этот раз американские военные планируют атаки, которые продлятся несколько дней», — говорится в материале.

Нынешняя операция отличается от предыдущих краткосрочных обстрелов Ирана. Американские военные намерены проводить удары в течение нескольких суток, что делает её более продолжительной и масштабной.

Ранее сообщалось, что Испания стала единственной страной НАТО, осудившей удары США и Израиля по Ирану. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что односторонние действия Вашингтона и Тель-Авива несут угрозу международной стабильности.