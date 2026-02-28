Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 14:34

CNN: Американские удары по Ирану продлятся несколько суток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Khanchangezi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Khanchangezi

США планируют серию ударов по Ирану, которые продлятся несколько дней, а не несколько часов, как предыдущие обстрелы. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на источники.

«В то время как американские удары в июне завершились в течение нескольких часов, источники сообщили CNN, что на этот раз американские военные планируют атаки, которые продлятся несколько дней», — говорится в материале.

Нынешняя операция отличается от предыдущих краткосрочных обстрелов Ирана. Американские военные намерены проводить удары в течение нескольких суток, что делает её более продолжительной и масштабной.

Война США и Ирана: удар по резиденции Хаменеи, КСИР топит 5-й флот США в отместку за школу, РФ созывает Совбез ООН, 28 февраля
Война США и Ирана: удар по резиденции Хаменеи, КСИР топит 5-й флот США в отместку за школу, РФ созывает Совбез ООН, 28 февраля

Ранее сообщалось, что Испания стала единственной страной НАТО, осудившей удары США и Израиля по Ирану. Премьер-министр Педро Санчес заявил, что односторонние действия Вашингтона и Тель-Авива несут угрозу международной стабильности.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar