Только один союзник по НАТО осудил удары США по Ирану

Испания стала единственной страной НАТО, которая осудила удары США и Израиля по Ирану. Премьер-министр Педро Санчес высказался против односторонних действий Вашингтона и Тель-Авива, и заявил, что нападение на Исламскую Республику не сулит ни чем хорошим.

«Нападение на Иран представляет собой эскалацию и способствует установлению более нестабильного и враждебного международного порядка», — осудил он.

Ранее внешнеполитические ведомства Катара и ОАЭ прокомментировали ответные удары Ирана по базам США в регионе, в том числе на их территории. Оба государства осудили действия Тегерана и пригрозили ответными действиями.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась 28 февраля 2026 года, когда США и Израиль начали совместную масштабную военную операцию, нанеся удары по Тегерану и другим иранским городам, включая военные объекты и правительственный квартал. В ответ Иран атаковал баллистическими ракетами территорию Израиля и американские военные базы в регионе Персидского залива, включая объекты в ОАЭ, Бахрейне и Катаре. На этом фоне многие западные и российские власти призвали своих граждан покинуть Иран, а воздушное пространство страны и соседнего Ирака было закрыто. Иранское руководство заявило о готовности к затяжной войне и пообещало «сокрушительный ответ»