Катар и ОАЭ пригрозили Ирану ответом на удары по их территории
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex
Внешнеполитические ведомства Катара и Объединённых Арабских Эмиратов выпустили заявления по поводу сегодняшних ответных ударов Ирана, часть из которых пришлись на их территорию. Оба государства осудили действия Тегерана и даже намекнули на возможный ответ.
Так, МИД ОАЭ заявил о категорическом отказе от использования территории третьих стран для разрешения конфликтов. Также в министерстве предупредили Тегеран о «серьёзных последствиях», приводит заявление агентство WAM. В свою очередь в Дохе назвали действия Ирана «вопиющим нарушением суверенитета».
«Катар оставляет за собой право ответить на обстрел своей территории в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении.
Ранее оба аэропорта Дубая приостановили работу на неопределённый срок на фоне ответных ударов Ирана. В компании-операторе призвали пассажиров не приезжать в воздушную гавань. В самом мегаполисе прогремели взрывы, их слышали жители Бизнес-Бэй и острова Пальма Джумейра. Также известно о хлопках в районе Дубай Марины.
