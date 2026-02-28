Катар и ОАЭ пригрозили Ирану ответом на удары по их территории

Внешнеполитические ведомства Катара и Объединённых Арабских Эмиратов выпустили заявления по поводу сегодняшних ответных ударов Ирана, часть из которых пришлись на их территорию. Оба государства осудили действия Тегерана и даже намекнули на возможный ответ.

Так, МИД ОАЭ заявил о категорическом отказе от использования территории третьих стран для разрешения конфликтов. Также в министерстве предупредили Тегеран о «серьёзных последствиях», приводит заявление агентство WAM. В свою очередь в Дохе назвали действия Ирана «вопиющим нарушением суверенитета».

«Катар оставляет за собой право ответить на обстрел своей территории в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении.