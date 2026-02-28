Владимир Путин
28 февраля, 15:06

Россия и Китай потребовали провести срочное заседание Совбеза ООН по атаке на Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /lev radin

Россия и Китай инициировали срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана. Данное заявление сделали в постоянном представительстве РФ при всемирной организации, отметив, что встреча запланирована на 1 марта в полночь по мск (16:00 28 февраля по времени Нью-Йорка).

«В связи с неспровоцированным актом вооружённой агрессии со стороны США и Израиля против Исламской Республики Иран Российская Федерация и Китай запросили срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН. Экстренное заседание на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке также созывают Франция, Бахрейн и Колумбия», — говорится в сообщении.

В заявлении постпредства подчёркивается, что действия Вашингтона и Западного Иерусалима являются прямым нарушением международного права и угрожают стабильности на всём Ближнем Востоке. При этом атаку на суверенное государство — члена ООН назвали безрассудной авантюрой, а секретариат организации призвали дать объективную оценку происходящему. Дипломаты выразили надежду, что ООН должным образом отреагирует на эскалацию конфликта.

Зеленский поддержал удары США и Израиля по Ирану
Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес выступил с критикой ударов США и Израиля по Ирану, став единственным лидером страны НАТО, осудившим эти действия. Он заявил, что односторонние шаги Вашингтона и Тель-Авива ведут лишь к дальнейшей дестабилизации.

Утром 28 февраля 2026 года напряжённость на Ближнем Востоке переросла в открытое военное противостояние. Израиль при поддержке США нанёс удары по иранским военным объектам, включая цели в Тегеране, Исфахане и других регионах. Толчком к эскалации послужил срыв женевских переговоров по ядерной программе Тегерана и масштабная переброска американских сил в регион, крупнейшая с 2003 года. Иран ответил массированными ударами как по израильской территории, так и по американским военным объектам в трёх странах Персидского залива. Под обстрел попали база Пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и объект Аль-Дхафра в Объединённых Арабских Эмиратах.

