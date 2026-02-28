АТОР: Около 50 тысяч находятся в ОАЭ, которые атакует Иран

Порядка 50 тысяч российских туристов в настоящий момент находятся в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). По оценке организации, угроза для россиян минимальна.

В АТОР уточнили, что с туристами работают принимающие компании, обстановка остаётся спокойной. Организованных путешественников из России в Израиле и Иране нет — на эти страны действует запрет на продажу туров. В ОАЭ сейчас находятся как отдыхающие, так и транзитные пассажиры, общее число которых оценивается примерно в 50 тысяч человек. Ситуация в Катаре и Бахрейне также не вызывает опасений.

Напомним, что Израиль при поддержке США начал масштабную военную операцию против Ирана под кодовым названием «Рык льва». Министр обороны Исраэль Кац объявил о превентивной атаке, направленной на устранение угроз безопасности страны, после чего в Израиле ввели чрезвычайное положение. Позже к ударам присоединились американские военные. В ответ Иран нанёс удары по территории Израиля, а также по американским базам в Бахрейне, Катаре и ОАЭ. Взрывы прогремели в районе дислокации Пятого флота США в Бахрейне, на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и авиабазе Аль-Дхафра в ОАЭ.

Ранее Посольство РФ в Дохе выступило с обращением к российским гражданам, находящимся в Катаре. Дипломатическая миссия рекомендует туристам сохранять спокойствие и постоянно поддерживать связь с представителями туроператоров и администрацией отелей.