В аэропорту Дубая случился коллапс, тысячи туристов застряли в очередях

В Дубае российские туристы застряли в огромных очередях на выдачу ваучеров в отели после отмены всех рейсов из-за обстрелов и взрывов. Ожидание составляет около шести часов, сообщает SHOT.
По словам отдыхающих, они должны были вылететь домой утром, но аэропорт отменил все рейсы. Сейчас около 5 тысяч человек ожидают получения ваучеров на размещение в отелях. А сотрудники аэропорта предлагают только воду и напитки. Туристы опасаются, что заселение может не состояться в этот же день, и им придётся ночевать прямо в терминале. Местные работники аэропорта не предоставляют дополнительной информации, лишь просят ожидать.
Ранее сообщалось, что в Дубае туристов эвакуировали с городских пляжей после ракетного удара Ирана по ОАЭ. Отдыхающих просили выйти из воды и покинуть зоны отдыха, чтобы пройти в безопасные места. Также появилась информация, что над самым высоким в мире колесом обозрения «Око Дубая», который находится на искусственном острове Bluewater, была сбита ракета.
