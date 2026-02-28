В аэропорту Дубая случился коллапс, тысячи туристов застряли в очередях

В Дубае российские туристы застряли в огромных очередях на выдачу ваучеров в отели после отмены всех рейсов из-за обстрелов и взрывов. Ожидание составляет около шести часов, сообщает SHOT.

По словам отдыхающих, они должны были вылететь домой утром, но аэропорт отменил все рейсы. Сейчас около 5 тысяч человек ожидают получения ваучеров на размещение в отелях. А сотрудники аэропорта предлагают только воду и напитки. Туристы опасаются, что заселение может не состояться в этот же день, и им придётся ночевать прямо в терминале. Местные работники аэропорта не предоставляют дополнительной информации, лишь просят ожидать.