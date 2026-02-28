Загорающих на фоне работы ПВО туристов в Дубае сняли на видео

Иранские удары не пугают туристов в Дубае. И несмотря на взрывы, отдыхающие, будто ничего не происходит, гуляют и загорают возле бассейнов, пишет SHOT.

Обстановка в Дубае на фоне иранских ударов. Видео © SHOT

На видео от подписчика телеграм-канала — следы от работы ПВО в небе над пляжным клубом West Bay. По словам автора, обстановка в мегаполисе спокойная.

Ранее оба аэропорта Дубая приостановили работу на фоне ответных ударов Ирана. Пассажиров призвали не собираться в воздушные гавани. Напомним, Иран наносит ответные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке. Катар и ОАЭ пригрозили Тегерану ответом за атаку их территорий.