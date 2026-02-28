Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 13:16

Российский турист рассказал об обстановке в дубайском аэропорту на фоне ударов Ирана

Обложка © ТАСС / EPA / ALI HAIDER

Обложка © ТАСС / EPA / ALI HAIDER

Обстановка в аэропорту Дубая спокойная. Рейсы временно задержаны на два часа, сообщил один из пассажиров. По его словам, людям предоставили горячее питание. Информации о точных причинах задержки практически нет. Об этом сообщает 78.ru.

Дубайский аэропорт. Видео © Telegram/ 78 | НОВОСТИ

«Летим из Дубая в Новосибирск. Воздушное пространство пока закрыто», — цитирует очевидца 78.ru.

Оба аэропорта Дубая приостановили работу на фоне ударов Ирана
Оба аэропорта Дубая приостановили работу на фоне ударов Ирана

Ранее на фоне ответных ударов Ирана с пляжей Дубая эвакуировали туристов. В городе прогремели взрывы, громкие звуки слышали жители Бизнес-Бэй и острова Пальма Джумейра.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Израиль
  • Иран
  • ОАЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar