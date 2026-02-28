Российский турист рассказал об обстановке в дубайском аэропорту на фоне ударов Ирана
Обложка © ТАСС / EPA / ALI HAIDER
Обстановка в аэропорту Дубая спокойная. Рейсы временно задержаны на два часа, сообщил один из пассажиров. По его словам, людям предоставили горячее питание. Информации о точных причинах задержки практически нет. Об этом сообщает 78.ru.
Дубайский аэропорт. Видео © Telegram/ 78 | НОВОСТИ
«Летим из Дубая в Новосибирск. Воздушное пространство пока закрыто», — цитирует очевидца 78.ru.
Ранее на фоне ответных ударов Ирана с пляжей Дубая эвакуировали туристов. В городе прогремели взрывы, громкие звуки слышали жители Бизнес-Бэй и острова Пальма Джумейра.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.