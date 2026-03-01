КСИР объявил о третьей и четвёртой волнах атак, ракеты попали в центр Тель-Авива

Иран расширяет масштаб ударов по Израилю. Корпус стражей исламской революции официально объявил о запуске третьей и четвёртой волн атак. Целью стали Тель-Авив и центральные районы страны. Один человек получил осколочные ранения в результате ракетного обстрела, сообщила израильская служба скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»).

КСИР объявил о третьей и четвёртой волнах атак. Видео © X / ArabiaPost

По данным телеканала Al Hadath, только в последнем залпе по столице выпущено более десятка ракет. Информация уточняется. Пресс-служба израильской армии сообщала о сиренах в нескольких районах после выявления пусков с иранской стороны.