Иран нанёс удар по авиабазе США Prince Sultan в Саудовской Аравии

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанёс удар по военной авиабазе Соединённых Штатов Black Prince в саудовском городе Аль-Хардж. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«База Prince Sultan в Саудовской Аравии, являющаяся американской военной авиабазой, подверглась удару со стороны Ирана при помощи ракет и беспилотников», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что Иран расширяет масштаб ударов по Израилю. Корпус стражей исламской революции официально объявил о запуске третьей и четвёртой волн атак. Целью стали Тель-Авив и центральные районы страны. Один человек получил осколочные ранения в результате ракетного обстрела.