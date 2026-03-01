Владимир Путин
28 февраля, 22:47

Иран нанёс удар по авиабазе США Prince Sultan в Саудовской Аравии

Обложка © X / Itimū wa Njūrūri

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанёс удар по военной авиабазе Соединённых Штатов Black Prince в саудовском городе Аль-Хардж. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«База Prince Sultan в Саудовской Аравии, являющаяся американской военной авиабазой, подверглась удару со стороны Ирана при помощи ракет и беспилотников», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru писал, что Иран расширяет масштаб ударов по Израилю. Корпус стражей исламской революции официально объявил о запуске третьей и четвёртой волн атак. Целью стали Тель-Авив и центральные районы страны. Один человек получил осколочные ранения в результате ракетного обстрела.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Саудовская Аравия
  • Мировая политика
  • Политика
