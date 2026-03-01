Небензя: Действия США и Израиля угрожают ядерной безопасности

Военная операция Соединённых Штатов и Израиля против Ирана угрожает ядерной и радиологической безопасности. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на Совбезе ООН.

«Действия США и Израиля рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой. Особую обеспокоенность вновь вызывают угрозы ядерной, физической ядерной и радиологической безопасности», — сказал Небензя.

Он также потребовал прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому решению конфликта между сторонами на основе «международного права, взаимного уважения и баланса интересов».

Напомним, Россия и Китай инициировали срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана. В заявлении постпредства подчёркивается, что действия Вашингтона и Западного Иерусалима являются прямым нарушением международного права и угрожают стабильности на всём Ближнем Востоке. При этом атаку на суверенное государство — члена ООН назвали безрассудной авантюрой.