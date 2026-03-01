Арагчи: Иран извлёк уроки из прошлой войны и готов проучить США

Иран полностью готов отразить удары США и извлёк уроки из предыдущего конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи в интервью NBC.

«Мы считаем, что полностью готовы к этому, даже более подготовлены, чем в прошлый раз, во время 12-дневной войны. Я убеждён, что мы справимся с этим, мы очень хорошо знаем, как защищать себя», — отметил Арагчи.

По его словам, Тегеран извлёк множество уроков из прошлой войны и «безусловно проучит агрессоров так, как они того заслуживают».