Арагчи: Иран извлёк уроки из прошлой войны и готов проучить США
Обложка © ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI
Иран полностью готов отразить удары США и извлёк уроки из предыдущего конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи в интервью NBC.
«Мы считаем, что полностью готовы к этому, даже более подготовлены, чем в прошлый раз, во время 12-дневной войны. Я убеждён, что мы справимся с этим, мы очень хорошо знаем, как защищать себя», — отметил Арагчи.
По его словам, Тегеран извлёк множество уроков из прошлой войны и «безусловно проучит агрессоров так, как они того заслуживают».
Ранее Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Кроме того, КСИР анонсировал «крупнейшую военную операцию» против Израиля и баз США на Ближнем Востоке. Подробности пока не приводятся. Президент республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Али Хаменеи не останется безнаказанным. Он назвал произошедшее преступлением. В Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру.
