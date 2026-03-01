Вагенкнехт предупредила о катастрофических последствиях ударов по Ирану

Атака США и Израиля по Ирану грозят хаосом в регионе. Об этом предупредила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

«Нападение <...> является серьёзным нарушением международного права и грозит погрузить весь регион в хаос», — написала она в соцсети X.

По мнению политика, Вашингтон решился на агрессию не из-за желания помочь народу Ирана в установлении «демократии», а в целях смены режима. Вагенкнехт считает, что Германия должна осудить атаку, а всё остальное «было бы лицемерием и полной безответственностью».

Ранее власти Ирана признали смерть Али Хаменеи в ходе американо-израильского удара. Духовный лидер Исламской Республики погиб в собственном кабинете. В стране объявили 40-дневный траур. СМИ из США писали, что военные долго поджидали появления Хаменеи и советников в его дворце, после чего сбросили на комплекс 30 авиабомб.