Регион
1 марта, 06:31

Вагенкнехт предупредила о катастрофических последствиях ударов по Ирану

Сара Вагенкнехт. Обложка © ТАСС / AP / Michael Prost

Атака США и Израиля по Ирану грозят хаосом в регионе. Об этом предупредила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

«Нападение <...> является серьёзным нарушением международного права и грозит погрузить весь регион в хаос», — написала она в соцсети X.

По мнению политика, Вашингтон решился на агрессию не из-за желания помочь народу Ирана в установлении «демократии», а в целях смены режима. Вагенкнехт считает, что Германия должна осудить атаку, а всё остальное «было бы лицемерием и полной безответственностью».

Сборная Ирана может сняться с ЧМ по футболу из-за атаки США и Израиля
Сборная Ирана может сняться с ЧМ по футболу из-за атаки США и Израиля

Ранее власти Ирана признали смерть Али Хаменеи в ходе американо-израильского удара. Духовный лидер Исламской Республики погиб в собственном кабинете. В стране объявили 40-дневный траур. СМИ из США писали, что военные долго поджидали появления Хаменеи и советников в его дворце, после чего сбросили на комплекс 30 авиабомб.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

