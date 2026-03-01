Сборная Ирана может сняться с ЧМ по футболу из-за атаки США и Израиля
Сборная Ирана по футболу. Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Сборная Ирана по футболу может сняться с чемпионата мира по футболу из-за атаки США и Израиля. Об этом заявил глава футбольной федерации Исламской Республики Махди Тадж, пишет Marca. По его словам, агрессия против Тегерана мешает «с надеждой смотреть» на турнир.
«Но решение по этому вопросу должны принять руководители спортивных организаций», — отметил Тадж.
Ранее власти Ирана официально подтвердили смерть Али Хаменеи в результате американо-израильского удара. В стране объявлен 40-дневный траур. Силовые структуры пообещали отомстить за духовного лидера. Американские СМИ писали, что военные долго ждали появления Хаменеи и советников в резиденции, после чего сбросили на комплекс 30 авиабомб.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.