ВС США отразили сотни ракет и беспилотников Ирана в ходе операции

Вооружённые силы Соединённых Штатов в ходе операции «Эпическая ярость» по ликвидации высших чинов Ирана отразили «сотни атак» иранских беспилотников и ракет. Об этом сообщило Центральное командование США.

«После первоначальной волны ударов США и их партнёров силы Центрального командования успешно отразили сотни атак иранских ракет и беспилотников. Сообщений о жертвах или ранениях среди американских военнослужащих не поступало. Ущерб, нанесённый американским объектам, был минимальным и не повлиял на ход операции», — говорится в статье.

А ранее Центральное командование обнародовало видео с боевыми вылетами против Ирана. Публикация таких материалов служит одновременно и отчётом о выполненной миссии, и сигналом демонстрации силы. Позднее была опубликована ещё одна видеозапись, где РСЗО HIMARS уничтожает иранские ракетные комплексы и РЛС.