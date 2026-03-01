Владимир Путин
1 марта, 04:42

ВС США отразили сотни ракет и беспилотников Ирана в ходе операции

Обложка © X / U.S. Central Command

Вооружённые силы Соединённых Штатов в ходе операции «Эпическая ярость» по ликвидации высших чинов Ирана отразили «сотни атак» иранских беспилотников и ракет. Об этом сообщило Центральное командование США.

«После первоначальной волны ударов США и их партнёров силы Центрального командования успешно отразили сотни атак иранских ракет и беспилотников. Сообщений о жертвах или ранениях среди американских военнослужащих не поступало. Ущерб, нанесённый американским объектам, был минимальным и не повлиял на ход операции», — говорится в статье.

Иран официально подтвердил гибель Шамхани и Пакпура при атаке США и Израиля
А ранее Центральное командование обнародовало видео с боевыми вылетами против Ирана. Публикация таких материалов служит одновременно и отчётом о выполненной миссии, и сигналом демонстрации силы. Позднее была опубликована ещё одна видеозапись, где РСЗО HIMARS уничтожает иранские ракетные комплексы и РЛС.

