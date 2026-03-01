Центральное командование ВС США опубликовало ещё одно видео ударов по Ирану
Обложка © X / CENTCOM
Центральное командование ВС США опубликовало видео ударов по Ирану, в ходе которых, предположительно, были уничтожены ракетные комплексы. Кадры были размещены в соцсети Х.
Центральное командование ВС США опубликовало ещё одно видео ударов по Ирану. Видео © X / CENTCOM
На видео запечатлены удары по трём ракетным комплексам и РЛС. Последствия при этом не приводятся. Удары, судя по видео, осуществлялись с РСЗО HIMARS.
Ранее Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Кроме того, КСИР анонсировал «крупнейшую военную операцию» против Израиля и баз США на Ближнем Востоке. Подробности пока не приводятся. Президент республики Масуд Пезешкиан заявил, что убийство Али Хаменеи не останется безнаказанным. Он назвал произошедшее преступлением. В Иране объявлен 40-дневный траур по погибшему верховному лидеру.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.