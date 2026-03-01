Центральное командование ВС США опубликовало видео ударов по Ирану, в ходе которых, предположительно, были уничтожены ракетные комплексы. Кадры были размещены в соцсети Х.

Центральное командование ВС США опубликовало ещё одно видео ударов по Ирану. Видео © X / CENTCOM

На видео запечатлены удары по трём ракетным комплексам и РЛС. Последствия при этом не приводятся. Удары, судя по видео, осуществлялись с РСЗО HIMARS.