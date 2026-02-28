Центральное командование США опубликовало кадры ударов по Ирану
Обложка © X / CENTCOM
Американские военные обнародовали видео боевых вылетов против Ирана. Ролик опубликовало Центральное командование США в социальной сети X.
«Как заявил президент, наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима. Президент отдал приказ о решительных действиях. Силы Центрального командования наносят сокрушительный и неумолимый удар», — написано в сообщении.
Детали операции, включая цели и использованные средства поражения, пока не раскрываются. Публикация таких материалов служит одновременно и отчётом о выполненной миссии, и сигналом демонстрации силы. Реакция Тегерана на опубликованные кадры пока не последовала.
Тем временем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. По его словам, в ближайшие дни будет нанесён удар по тысячам целей Ирана. Премьер обратился к иранцам с призывом выйти на улицы, чтобы свергнуть власть.
