28 февраля, 19:43

Центральное командование США опубликовало кадры ударов по Ирану

Обложка © X / CENTCOM

Американские военные обнародовали видео боевых вылетов против Ирана. Ролик опубликовало Центральное командование США в социальной сети X.

«Как заявил президент, наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима. Президент отдал приказ о решительных действиях. Силы Центрального командования наносят сокрушительный и неумолимый удар», — написано в сообщении.

Детали операции, включая цели и использованные средства поражения, пока не раскрываются. Публикация таких материалов служит одновременно и отчётом о выполненной миссии, и сигналом демонстрации силы. Реакция Тегерана на опубликованные кадры пока не последовала.

Тем временем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. По его словам, в ближайшие дни будет нанесён удар по тысячам целей Ирана. Премьер обратился к иранцам с призывом выйти на улицы, чтобы свергнуть власть.

