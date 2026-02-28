Девушка Дурова показала видео с последствиями удара в Дубае рядом со своим домом

Юлия Вавилова, девушка основателя Telegram Павла Дурова, показала последствия ракетного удара неподалёку от её дома в районе Пальма в Дубае. Кадры она опубликовала в своих социальных сетях.

Девушка Дурова опубликовала видео с последствиями удара в Дубае. Видео © Юлия Вавилова

На размещённых кадрах видно, как в результате удара вспыхнуло здание, а над ним поднимается густой столб чёрного дыма. На записи отчётливо слышен звук сирен машин экстренных служб, спешащих к месту происшествия. Комментируя произошедшее, Вавилова назвала случившееся безумием и выразила надежду, что все люди находятся в безопасности.

Ранее популярный российский стример Вячеслав Леонтьев, известный под псевдонимом Buster, сообщил о мощном взрыве, произошедшем рядом с его домом в Дубае. На опубликованном видео виден густой столб дыма, поднимающийся в непосредственной близости от его жилья. Леонтьев рассказал, что ракета пролетела буквально рядом с его домом.

Израиль при поддержке Соединённых Штатов начал масштабную военную операцию против Ирана, получившую кодовое название «Рык льва». Первые удары в рамках операции пришлись по военным объектам, расположенным в Тегеране и ряде других иранских городов. Иран, в свою очередь, не оставил атаку без ответа, нанеся удары как по израильской территории, так и по американским базам, дислоцированным в трёх странах Персидского залива. Под обстрел попали база Пятого флота США в Бахрейне, авиабаза Аль-Удейд в Катаре и авиабаза Аль-Дхафра, расположенная в Объединённых Арабских Эмиратах.