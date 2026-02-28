Российский стример снял последствия мощного взрыва в Дубае
Российский стример и видеоблогер Buster (Вячеслав Леонтьев). Обложка © Wikipedia / Forbes
Рядом с домом популярного российского блогера Вячеслава Леонтьева, известного как Buster, в Дубае произошёл мощный взрыв. Сам стример оперативно вышел на связь с подписчиками и поделился кадрами происходящего в своём Telegram-канале.
Дом блогера Buster оказался в эпицентре взрывов в Дубае. Видео © Telegram / Бустер
На ролике виден густой столб дыма, поднимающийся неподалёку от его жилья. По словам блогера, прямо около его дома пролетела ракета. Удивительно, но стример отнёсся к происходящему спокойно, в отличие от кота, который шокирован громкими звуками.
Buster — один из самых известных русскоязычных стримеров, на его YouTube-канал подписаны более 3,6 миллиона человек. В 2021 году он возглавил рейтинг Forbes «20 самых перспективных россиян до 30 лет» в категории «Новые медиа» и занял первую строчку в топе русскоязычных стримеров на Twitch.
Ранее сообщалось, что российская актриса Виктория Тарасова, звезда сериала «Глухарь», стала свидетельницей ракетной атаки в Абу-Даби. Она прилетела в Объединённые Арабские Эмираты, чтобы поздравить подругу с днём рождения, и оказалась в эпицентре событий, когда Иран нанёс удары по региону.
Утром 28 февраля 2026 года Израиль при поддержке США нанёс удары по территории Ирана. Целями стали Тегеран, объекты ядерной инфраструктуры и штабы Корпуса стражей исламской революции. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и американские базы в регионе баллистическими ракетами и дронами, заявив, что больше не признаёт никаких «красных линий». На фоне эскалации ряд стран Ближнего Востока закрыл своё воздушное пространство, крупнейшие международные авиакомпании приостановили рейсы в регион. В Израиле ввели режим чрезвычайного положения и мобилизовали 70 тысяч резервистов.
