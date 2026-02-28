Российский стример снял последствия мощного взрыва в Дубае

Рядом с домом популярного российского блогера Вячеслава Леонтьева, известного как Buster, в Дубае произошёл мощный взрыв. Сам стример оперативно вышел на связь с подписчиками и поделился кадрами происходящего в своём Telegram-канале.

Дом блогера Buster оказался в эпицентре взрывов в Дубае. Видео © Telegram / Бустер

На ролике виден густой столб дыма, поднимающийся неподалёку от его жилья. По словам блогера, прямо около его дома пролетела ракета. Удивительно, но стример отнёсся к происходящему спокойно, в отличие от кота, который шокирован громкими звуками.

Buster — один из самых известных русскоязычных стримеров, на его YouTube-канал подписаны более 3,6 миллиона человек. В 2021 году он возглавил рейтинг Forbes «20 самых перспективных россиян до 30 лет» в категории «Новые медиа» и занял первую строчку в топе русскоязычных стримеров на Twitch.

Ранее сообщалось, что российская актриса Виктория Тарасова, звезда сериала «Глухарь», стала свидетельницей ракетной атаки в Абу-Даби. Она прилетела в Объединённые Арабские Эмираты, чтобы поздравить подругу с днём рождения, и оказалась в эпицентре событий, когда Иран нанёс удары по региону.