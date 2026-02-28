Нетаньяху обратился к иранцам с призывом выйти на улицы, чтобы свергнуть власть

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении, которое транслировало израильское телевидение, призвал граждан Ирана свергнуть действующую власть. Заявление прозвучало на фоне начала совместной военной операции Израиля и США против Тегерана.

«В ближайшие дни мы намерены сделать всё, чтобы дать иранскому народу возможность обрести свободу, поэтому я вновь обращаюсь к иранскому народу и говорю: «Не сидите сложа руки, очень скоро наступит момент, когда вы должны будете выйти на улицы, чтобы завершить это дело и свергнуть тоталитарный режим», — заявил Нетаньяху.

Кроме того, премьер Израиля утверждает, что резиденция верховного лидера Ирана разрушена, а сам Али Хаменеи, судя по ряду признаков, мёртв. Он также добавил, что операция продолжится столько, сколько потребуется. По словам Нетаньяху, в ближайшие дни будет нанесён удар по тысячам целей террористического режима.