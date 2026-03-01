Трамп ликует, Европа «обеспокоена»: Реакция мира на гибель Хаменеи и «Эпическую ярость» США

Мир замер в ожидании дальнейшей эскалации после совместной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля 2026 года, которая привела к гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Президент США Дональд Трамп назвал это «величайшим шансом для иранского народа вернуть свою страну», призвал к свержению режима и пообещал продолжать удары до полного уничтожения иранской ракетной промышленности и флота, подчеркнув, что цель — свобода для иранцев и устранение «зла». Как отреагировали другие мировые лидеры на обострение конфликта — в материале Life.ru.

Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция «Рык льва» и американская «Эпическая ярость» ликвидировали «экзистенциальную угрозу» Израиля, а гибель Хаменеи — ключевой шаг к смене режима в Тегеране.

Россия резко осудила действия как «неспровоцированную агрессию» против суверенного государства — члена ООН, нарушение международного права и заранее спланированное нападение вопреки дипломатическим сигналам; МИД РФ потребовал немедленного прекращения огня и возврата к переговорам.

Европейские лидеры (президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта) в своей манере выразили «серьёзную обеспокоенность», призвали к максимальной сдержанности, защите гражданских и возобновлению ядерных переговоров, осудив ответные иранские удары по региону как «опасные», но избегая прямой критики США и Израиля.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил всю эскалацию, включая удары США и Израиля и ответ Ирана, как подрывающую глобальный мир и безопасность; экстренное заседание Совбеза ООН уже созвано по запросу Франции.

Страны Персидского залива (Катар, ОАЭ и др.) осудили иранские ракетные атаки по их территориям и базам США как нарушение суверенитета, оставив за собой право на ответ, в то время как некоторые (включая Австралию и Канаду) выразили поддержку действиям США по предотвращению ядерной угрозы от Ирана.

Сейчас регион охвачен взаимными ударами, закрытым воздушным пространством и паникой: Иран обещает «самое разрушительное возмездие», а мировые лидеры призывают к деэскалации, опасаясь полномасштабной войны с непредсказуемыми последствиями для глобальной стабильности.