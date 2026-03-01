Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
1 марта, 07:44

Массовые митинги охватили Иран после убийства Али Хаменеи — видео

Обложка © Telegram / خبرگزاری فارس

Массовые митинги охватили весь Иран после смерти верховного лидера Али Хаменеи в результате американо-израильского удара. Траурные акции попали на видео. Как пишет Fars, в Ясудже на улицу вышли женщины. Они оплакивают аятоллу с его фотографиями в руках.

Траурные митинги по случаю смерти Али Хаменеи в Иране. Видео © Telegram / خبرگزاری فارس

Митинги также фиксируют в Урумии, Кашане, Исфахане, Кохгилуйе и многих других городах, деревнях, памятных и религиозных местах страны. Участники скандируют лозунги против США и Израиля, и призывают к мести.

«Смерть Америке! Смерть Израилю!», — кричат иранцы.

Напомним, власти Ирана официально признали смерть Али Хаменеи в результате американо-израильского удара. Известно, что верховный лидер Исламской Республики погиб в собственном кабинете. СМИ писали, что противник долго поджидал появления Хаменеи и советников во дворце, после чего на комплекс сбросили 30 авиабомб.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
