1 марта, 06:49

«Город будто вымер»: Дубай опустел после ответных ударов Ирана

В Дубае закрыли пляжи после ночных атак на город, улицы опустели

Улицы Дубая опустели на фоне продолжающихся ответных ударов Ирана по объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ. На фото SHOT — вымершие улицы мегаполиса. По словам подписчика телеграм-канала, «город будто вымер», а на дорогах лишь изредка встречаются машины. Местные прячутся дома или в убежищах.

Последствия иранских ударов по Дубаю. Видео © X / akshay_vicky, sunilaarnav

По данным SHOT, в Дубае закрыты все пляжи, и сейчас искупаться нельзя ни в районе Пальма Джумейра, ни в других частях города. Пустуют и бассейны на территории отелей. Последние удары нанесены около получаса назад. По словам очевидцев, они слышали около десяти взрывов.

  • Обстановка в Дубае на фоне иранских ударов. Фото © SHOT
Обстановка в Дубае на фоне иранских ударов. Фото © SHOT

В результате атаки на аэропорт Дубая пострадали четыре человека
В результате атаки на аэропорт Дубая пострадали четыре человека

Ранее стало известно об иранском ударе по объекту американской разведки в ОАЭ. Утверждалось, что целью стала штаб-квартира ЦРУ в Дубае. Официальных комментариев не поступало. Тем временем в крупнейшем мегаполисе Эмиратов слышны хлопки в районе порта Jebel Ali.

Обложка © SHOT

Матвей Константинов
