«Город будто вымер»: Дубай опустел после ответных ударов Ирана

Улицы Дубая опустели на фоне продолжающихся ответных ударов Ирана по объектам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ. На фото SHOT — вымершие улицы мегаполиса. По словам подписчика телеграм-канала, «город будто вымер», а на дорогах лишь изредка встречаются машины. Местные прячутся дома или в убежищах.

Последствия иранских ударов по Дубаю. Видео © X / akshay_vicky, sunilaarnav

По данным SHOT, в Дубае закрыты все пляжи, и сейчас искупаться нельзя ни в районе Пальма Джумейра, ни в других частях города. Пустуют и бассейны на территории отелей. Последние удары нанесены около получаса назад. По словам очевидцев, они слышали около десяти взрывов.



