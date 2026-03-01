Владимир Путин
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире ЦРУ в Дубае

Иран нанёс удар по объекту американской разведки в ОАЭ. Подробности о разрушениях и пострадавших пока не поступали. По информации агентства Fars, целью ракетной атаки стала штаб-квартира ЦРУ, расположенная в Дубае.

Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире ЦРУ в Дубае. Видео © Telegram / خبرگزاری فارس

Ни Соединённые Штаты, ни власти Эмиратов пока не комментировали это сообщение.

Атака произошла на фоне масштабной эскалации в регионе. Ранее Корпус стражей исламской революции объявил о третьей и четвёртой волнах ударов по израильской и американской инфраструктуре. Сегодня под обстрелы уже попали международный аэропорт Дубая и отель Бурдж-аль-Араб. Власти ОАЭ призывают жителей оставаться в укрытиях. Также на причале порта Джебель-Али в Объединённых Арабских Эмиратах произошёл пожар после падения обломков иранских беспилотников и ракет, образовавшихся в результате работы противовоздушных систем.

Обложка © Telegram / خبرگزاری فارس

