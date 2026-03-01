Иран нанёс удар по объекту американской разведки в ОАЭ. Подробности о разрушениях и пострадавших пока не поступали. По информации агентства Fars, целью ракетной атаки стала штаб-квартира ЦРУ, расположенная в Дубае.

Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире ЦРУ в Дубае. Видео © Telegram / خبرگزاری فارس

Ни Соединённые Штаты, ни власти Эмиратов пока не комментировали это сообщение.