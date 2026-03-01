Владимир Путин
1 марта, 06:15

В Дубае зафиксированы новые взрывы и пожар в районе порта Jebel Ali

В Дубае произошло около десяти новых взрывов, жители отмечают громкие удары в нескольких районах города. Очевидцы также наблюдают пожар в порту Jebel Ali и следы работы систем ПВО. Об этом стало известно SHOT.

Громкие звуки слышны в районах Дубая Марина, Jumeirah Village Circle и Dubai Hills. В небе видны следы работы противовоздушной обороны, а также зафиксирован пожар в порту Jebel Ali. Местные жители описывают ситуацию как крайне опасную: взрывы слышны очень близко, что создаёт серьёзное ощущение угрозы для граждан.

Ранее сообщалось, что Иран нанёс ракетный удар по объекту американской разведки в ОАЭ. Целью атаки стала штаб-квартира ЦРУ, расположенная в Дубае. На данный момент ни власти США, ни администрация Эмиратов не давали официальных комментариев по поводу возможных разрушений или пострадавших.

Милена Скрипальщикова
