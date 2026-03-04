Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
4 марта, 11:28

Путин отметил сокращение преступности по всей России

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД высоко оценил работу ведомства, отметив снижение уровня преступности по итогам 2025 года. Сокращение было зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах страны.

«В целом объективные данные подтверждают, что в прошлом году вам удалось добиться положительных результатов. Так, сокращение преступности зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах РФ», — сказал глава государства.

Путин встретится с главой МИД Венгрии в Кремле
Кроме расширенного заседания коллегии МВД сегодня в Кремле президент России Владимир Путин встретится с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой. Иностранный лидер уже прибыл в Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров планируется обсудить дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные международные вопросы.

BannerImage
Наталья Афонина
