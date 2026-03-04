Путин отметил сокращение преступности по всей России

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД высоко оценил работу ведомства, отметив снижение уровня преступности по итогам 2025 года. Сокращение было зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах страны.

«В целом объективные данные подтверждают, что в прошлом году вам удалось добиться положительных результатов. Так, сокращение преступности зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах РФ», — сказал глава государства.

Кроме расширенного заседания коллегии МВД сегодня в Кремле президент России Владимир Путин встретится с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой. Иностранный лидер уже прибыл в Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров планируется обсудить дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные международные вопросы.