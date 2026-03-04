Владимир Путин
4 марта, 10:10

Путин встретится с главой МИД Венгрии в Кремле

Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР

Президент России Владимир Путин проведёт в Кремле встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Путин примет в Кремле министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, господина Сийярто, который находится в Москве с рабочим визитом», — сказал он.

Детали предстоящих переговоров пока не раскрываются.

Путин проведёт в Москве переговоры с президентом ЦАР 5 марта
Вероятно, тема беседы будет связана с блокировкой Киевом нефтепровода «Дружба», по которому нефть из РФ поступает в Венгрию. Будапешт недоволен действиями Украины, поскольку за эти поставки страна заплатила деньги. Сийярто считает, что киевский режим превратил весь конфликт с Россией в свой собственный бизнес и думает теперь лишь о выгоде. Пока ситуация с нефтью не разрешится, венгерскому правительству приходится расходовать кризисные запасы.

Владимир Озеров
