Путин встретится с главой МИД Венгрии в Кремле
Обложка © Life.ru, © ТАСС / АР
Президент России Владимир Путин проведёт в Кремле встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Путин примет в Кремле министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, господина Сийярто, который находится в Москве с рабочим визитом», — сказал он.
Детали предстоящих переговоров пока не раскрываются.
Вероятно, тема беседы будет связана с блокировкой Киевом нефтепровода «Дружба», по которому нефть из РФ поступает в Венгрию. Будапешт недоволен действиями Украины, поскольку за эти поставки страна заплатила деньги. Сийярто считает, что киевский режим превратил весь конфликт с Россией в свой собственный бизнес и думает теперь лишь о выгоде. Пока ситуация с нефтью не разрешится, венгерскому правительству приходится расходовать кризисные запасы.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.