Путин встретится с главой МИД Венгрии в Кремле

Президент России Владимир Путин проведёт в Кремле встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Путин примет в Кремле министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии, господина Сийярто, который находится в Москве с рабочим визитом», — сказал он.

Детали предстоящих переговоров пока не раскрываются.