Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 14:22

Венгрия и Словакия используют кризисные резервы нефти из-за остановки «Дружбы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Венгрия и Словакия официально уведомили Еврокомиссию, что вынуждены прибегнуть к использованию кризисных запасов нефти. Причиной стал перерыв в поставках по трубопроводу «Дружба», инициированный украинской стороной. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

«И Венгрия, и Словакия подтвердили, что они начали отпускать свою запасную нефть. Такие запасы хранятся всеми государствами-членами именно для того, чтобы справляться с подобными ситуациями», — заявила Итконен.

Заявление стало первым официальным подтверждением того, что ситуация с транзитом российского сырья через Украину перешла в критическую фазу. Страны ЕС создают стратегические резервы именно для таких случаев, однако их использование всегда является крайней мерой, сигнализирующей о серьёзных перебоях в энергоснабжении.

Фон дер Ляйен потребовала от Зеленского срочно починить «Дружбу»
Фон дер Ляйен потребовала от Зеленского срочно починить «Дружбу»

Напомним, что Киев звал Будапешт и Братиславу к диалогу на фоне энергетических угроз, но в ответ получил жёсткую блокировку: Венгрия заморозила санкции ЕС и кредит для Украины из-за остановки транзита нефти, а Словакия и вовсе прекратила экстренные поставки электроэнергии.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Еврокомиссия
  • Венгрия
  • Словакия
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar