Венгрия и Словакия используют кризисные резервы нефти из-за остановки «Дружбы»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk
Венгрия и Словакия официально уведомили Еврокомиссию, что вынуждены прибегнуть к использованию кризисных запасов нефти. Причиной стал перерыв в поставках по трубопроводу «Дружба», инициированный украинской стороной. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
«И Венгрия, и Словакия подтвердили, что они начали отпускать свою запасную нефть. Такие запасы хранятся всеми государствами-членами именно для того, чтобы справляться с подобными ситуациями», — заявила Итконен.
Заявление стало первым официальным подтверждением того, что ситуация с транзитом российского сырья через Украину перешла в критическую фазу. Страны ЕС создают стратегические резервы именно для таких случаев, однако их использование всегда является крайней мерой, сигнализирующей о серьёзных перебоях в энергоснабжении.
Напомним, что Киев звал Будапешт и Братиславу к диалогу на фоне энергетических угроз, но в ответ получил жёсткую блокировку: Венгрия заморозила санкции ЕС и кредит для Украины из-за остановки транзита нефти, а Словакия и вовсе прекратила экстренные поставки электроэнергии.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.