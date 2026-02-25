Венгрия и Словакия используют кризисные резервы нефти из-за остановки «Дружбы»

Венгрия и Словакия официально уведомили Еврокомиссию, что вынуждены прибегнуть к использованию кризисных запасов нефти. Причиной стал перерыв в поставках по трубопроводу «Дружба», инициированный украинской стороной. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

«И Венгрия, и Словакия подтвердили, что они начали отпускать свою запасную нефть. Такие запасы хранятся всеми государствами-членами именно для того, чтобы справляться с подобными ситуациями», — заявила Итконен.

Заявление стало первым официальным подтверждением того, что ситуация с транзитом российского сырья через Украину перешла в критическую фазу. Страны ЕС создают стратегические резервы именно для таких случаев, однако их использование всегда является крайней мерой, сигнализирующей о серьёзных перебоях в энергоснабжении.