Cийярто: Венгрия заблокировала санкции ЕС и кредит Киеву из-за остановки транзита нефти

Венгрия наложила вето на 20 пакет антироссийских санкций и отказалась одобрить выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. О таком решении объявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам заседания Совета глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, трансляцию вёл телеканал М1.

Петер Сийярто заявил, что причиной блокировки стала остановка транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через украинскую территорию.

«На сегодняшней встрече я ясно дал понять, что мы не поддерживаем 20-й пакет санкций и не даём на это разрешение. И я ясно дал понять, что мы не согласимся на получение Украиной военного займа в размере 90 миллиардов евро», — сказал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Киев не может безнаказанно шантажировать Будапешт, вступая в сговор с Брюсселем и местной оппозицией, чтобы поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

Он подчеркнул, что ответ его страны на подобные действия предельно жёсткий и однозначный. Министр также добавил, что Венгрия не пойдёт на уступки, пока Украина не восстановит транзит нефти и не предоставит надёжных гарантий бесперебойных поставок.