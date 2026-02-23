Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 12:41

Сийярто уличил украинского журналиста в некомпетентности из-за вопроса о кредите

Петер Сийярто. Обложка © X / Péter Szijjártó

Петер Сийярто. Обложка © X / Péter Szijjártó

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко ответил на вопрос журналиста о том, почему Будапешт проголосовал против предоставления кредита Украине. Фрагмент его комментария приводит канал RT.

«Ну же, вы вообще в этом мире живёте? Ситуация изменилась. Вы не слышали о решении Украины не возобновлять поставки нефти в Венгрию? Думаю, вы слышали. Нет никаких физических или технических оснований для этого. Вот что случилось», — заявил Сийярто.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что действия Киева угрожают энергетической безопасности страны и могут спровоцировать ответные меры. Именно это, по его словам, стало причиной негативного голосования Венгрии по вопросу предоставления финансовой помощи Украине.

Сийярто: Венгрия заблокирует новые санкции из-за остановки «Дружбы» Украиной
Сийярто: Венгрия заблокирует новые санкции из-за остановки «Дружбы» Украиной

Ранее Правительство Венгрии заблокировало выделение Украине 90 миллиардов евро от Евросоюза из-за препятствий Киева в транзите российской нефти по трубопроводу «Дружба». Украина не получит доступ к военному кредиту, пока поставки нефти в Венгрию не будут восстановлены.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Венгрия
  • Петер Сийярто
  • Журналисты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar