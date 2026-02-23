Сийярто уличил украинского журналиста в некомпетентности из-за вопроса о кредите

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко ответил на вопрос журналиста о том, почему Будапешт проголосовал против предоставления кредита Украине. Фрагмент его комментария приводит канал RT.

«Ну же, вы вообще в этом мире живёте? Ситуация изменилась. Вы не слышали о решении Украины не возобновлять поставки нефти в Венгрию? Думаю, вы слышали. Нет никаких физических или технических оснований для этого. Вот что случилось», — заявил Сийярто.

Глава венгерского МИД подчеркнул, что действия Киева угрожают энергетической безопасности страны и могут спровоцировать ответные меры. Именно это, по его словам, стало причиной негативного голосования Венгрии по вопросу предоставления финансовой помощи Украине.

Ранее Правительство Венгрии заблокировало выделение Украине 90 миллиардов евро от Евросоюза из-за препятствий Киева в транзите российской нефти по трубопроводу «Дружба». Украина не получит доступ к военному кредиту, пока поставки нефти в Венгрию не будут восстановлены.