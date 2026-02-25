Фон дер Ляйен потребовала от Зеленского срочно починить «Дружбу»
Обложка © ТАСС / АР
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Киеве сказала Владимиру Зеленскому, что нефтепровод «Дружба» нужно чинить побыстрее. Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.
«Глава Еврокомиссии обсуждала «Дружбу» с Зеленским, просила ускорить ремонт и спрашивала о сроках восстановления поставок», — сказала Пиньо.
Для Европы важно, чтобы «Дружба» заработала, поскольку лишь в этом случае Венгрия пропустит новые санкции против России.
Напомним, что Украина перекрыла транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба». Виктор Орбан считает, что Киев таким образом хочет повлиять на парламентские выборы у него в стране. Украинские власти утверждали, что объект был повреждён, однако в Венгрии им никто не поверил. Братислава в ответ остановила поставки дизельного топлива Украине.
