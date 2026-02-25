Фон дер Ляйен потребовала от Зеленского срочно починить «Дружбу»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Киеве сказала Владимиру Зеленскому, что нефтепровод «Дружба» нужно чинить побыстрее. Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.

«Глава Еврокомиссии обсуждала «Дружбу» с Зеленским, просила ускорить ремонт и спрашивала о сроках восстановления поставок», — сказала Пиньо.

Для Европы важно, чтобы «Дружба» заработала, поскольку лишь в этом случае Венгрия пропустит новые санкции против России.