Орбан поставил ультиматум: пока «Дружба» не заработает, новых санкций против РФ не будет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что его страна будет блокировать все санкционные решения Евросоюза против России, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Такое заявление он сделал после заседания Совета по энергетической безопасности.

Орбан в видеообращении подчеркнул, что Венгрия не станет поддерживать никакую санкционную политику ЕС до возобновления поставок по трубопроводу. Это означает, что Будапешт также намерен отклонить 20-й пакет антироссийских санкций, представленный на рассмотрение Евросоюза. Однако премьер уточнил, что после возобновления прокачки нефти Венгрия готова вернуться к прежним договорённостям.

Ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия открыли против Украины «второй фронт», выдвинув ей ультиматум по транзиту нефти по трубопроводу «Дружба». Такое давление со стороны ближайших соседей усугубляет и без того тяжёлое положение Киева. Помимо продолжающихся боевых действий Украина столкнулась с дипломатическим натиском изнутри Европы.