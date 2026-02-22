Венгрия и Словакия открыли против Украины «второй фронт», выдвинув ей ультиматум относительно транзита нефти по трубопроводу «Дружба», пишет Berliner Zeitung. По мнению авторов издания, решение Будапешта и Братиславы ещё больше усугубляет положение украинского руководства, которое и без того ведёт конфликт с Россией.

Как указывается в публикации, помимо продолжающихся боевых действий, Киев теперь сталкивается с усилением дипломатического давления, причём со стороны своих ближайших соседей. В материале подчёркивается, что энергетические вопросы всё чаще начинают использоваться странами в качестве инструмента политического воздействия на те государства, чья политика вызывает несогласие.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что если Владимир Зеленский не восстановит прокачку нефти к понедельнику, Братислава перекроет подачу электричества на Украину. Вслед за ним премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт также рассматривает возможность остановки поставок электроэнергии. Он напомнил, что Венгрия обеспечивает значительную их часть. Помимо этого, Будапешт уже предпринял два других шага: прекратил поставки дизельного топлива и заблокировал выделение Киеву кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро.